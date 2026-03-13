Россияне должны выступать со своим флагом, заявил американский чемпион
05:37 13.03.2026
Россияне должны выступать со своим флагом, заявил американский чемпион
Россияне должны выступать со своим флагом, заявил американский чемпион
Спорт, США, Россия, Сидней, Александр Карелин, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Гарднер: российские спортсмены должны выступать под своим флагом и гимном

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Российские спортсмены должны иметь право на выступления под своими национальными флагом и гимном, заявил в интервью РИА Новости олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из США Рулон Гарднер.
"Если люди гордятся своей страной и хотят участвовать в Олимпийских играх, то у них должно быть право представлять Россию со своими флагом и гимном", - сказал Гарднер.
Он выразил уверенность в том, что атлеты из любой страны должны выступать со своей национальной символикой.
Гарднер стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, когда в финальной схватке победил россиянина Александра Карелина, который до этого не проигрывал в течение 13 лет. В свое время он также был одними из первых в мире спортсменов, кто выступил против отстранения российских борцов от международных соревнований.
"Я думаю, если бы страны уделяли приоритетное внимание спортсменам, они могли бы добиться лучших результатов", - добавил Гарднер.
В сентябре Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) и позволил российским паралимпийцам выступать со своими флагом и гимном на Паралимпийских играх.
В феврале Паралимпийские комитет Украины заявил, что его спортсмены бойкотируют церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии. Украинские чиновники также потребовали, чтобы флаг страны не появлялся на церемонии из-за того, что россиянам позволено выступать со своим национальным флагом.
Паралимпийские игры проходят в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо с 6 по 16 марта.
