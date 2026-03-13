Россияне должны выступать со своим флагом, заявил американский чемпион

Российские спортсмены должны иметь право на выступления под своими национальными флагом и гимном, заявил в интервью РИА Новости олимпийский чемпион по... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Гарднер: российские спортсмены должны выступать под своим флагом и гимном
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Российские спортсмены должны иметь право на выступления под своими национальными флагом и гимном, заявил в интервью РИА Новости олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из США Рулон Гарднер.
"Если люди гордятся своей страной и хотят участвовать в Олимпийских играх, то у них должно быть право представлять Россию со своими флагом и гимном", - сказал Гарднер.
Он выразил уверенность в том, что атлеты из любой страны должны выступать со своей национальной символикой.
Гарднер стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, когда в финальной схватке победил россиянина Александра Карелина, который до этого не проигрывал в течение 13 лет. В свое время он также был одними из первых в мире спортсменов, кто выступил против отстранения российских борцов от международных соревнований.
"Я думаю, если бы страны уделяли приоритетное внимание спортсменам, они могли бы добиться лучших результатов", - добавил Гарднер.
В сентябре Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) и позволил российским паралимпийцам выступать со своими флагом и гимном на Паралимпийских играх.
В феврале Паралимпийские комитет Украины заявил, что его спортсмены бойкотируют церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии. Украинские чиновники также потребовали, чтобы флаг страны не появлялся на церемонии из-за того, что россиянам позволено выступать со своим национальным флагом.
Паралимпийские игры проходят в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо с 6 по 16 марта.