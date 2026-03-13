Спецоперация, 13 марта: Турция готова принять переговоры Киева и Москвы - РИА Новости, 13.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/spetsoperatsiya-2080563336.html
Спецоперация, 13 марта: Турция готова принять переговоры Киева и Москвы
Турецкая сторона проинформировала участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине о готовности принять их и ожидает от сторон конкретных решений,... РИА Новости, 13.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa12e851610d19270d4f601d0052080.jpg
https://ria.ru/20260313/ukraina-2080512206.html
https://ria.ru/20260313/spetsoperatsiya-2080375207.html
https://ria.ru/20260313/ekspert-2080395935.html
https://ria.ru/20260313/spetsoperatsiya-2080387763.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Александр Лукашенко, Алексей Лихачев, Владимир Тарабрин, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Мирный план США по Украине

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Турецкая сторона проинформировала участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине о готовности принять их и ожидает от сторон конкретных решений, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Новый раунд переговоров

Конкретной информации по дате и месту нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.
Москва надеется, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится, отметил Песков.
Он подчеркнул, что Россия высоко ценит готовность США быть посредниками в украинском урегулировании.
Песков добавил, что у РФ сейчас нет опасений, что США отодвинут на второй план урегулирование на Украине из-за конфликта с Ираном.
МИД России о теракте в Брянске

Евросоюз делает ставку на эскалацию конфликта на Украине в отсутствие успехов по другим направлениям, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Лондон и Париж будут в ответе за эскалацию конфликта на Украине при дальнейшем соучастии в преступлениях Киева, сообщили в МИД России в связи с атакой ВСУ на Брянск.
Москва будет считать отсутствие реакции Лондона и Парижа на теракт ВСУ в Брянске солидаризацией с террористическими методами, заявили в пятницу в российском МИД.
Киев продолжает террористические атаки

Киев не прекращает регулярные террористические атаки на химические и иные промышленные объекты, в том числе с помощью БПЛА, сообщил на сессии в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.
Он добавил, что Украина продолжает развивать свою военно-химическую программу, в том числе при помощи зарубежных стран.
Российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории с токсичными химикатами для последующего применения против населения и военных РФ, заявил Тарабрин.
Безопасность ЗАЭС под угрозой из-за Киева

Безопасность Запорожской АЭС и Энергодара постоянно находится под угрозой из-за непрекращающихся украинских провокаций и атак ВСУ с использованием БПЛА, говорится в пресс-релизе "Росатома" по итогам прошедших консультаций с МАГАТЭ в Москве.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев в ходе консультаций с делегацией МАГАТЭ указал на недопустимость ударов по объектам атомной энергетики ни при каких обстоятельствах, сообщила российская госкорпорация "Росатом".
Военные риски в районе Запорожской АЭС и её города-спутника Энергодара нарастают, отметил Лихачев.
Киевский режим ударами по Энергодару нагнетает обстановку, пытается создать атмосферу страха, это сказывается на безопасности Запорожской АЭС, заявил гендиректор "Росатома" по итогам встречи со своим коллегой из МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Риски потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС до сих пор сохраняются, подчеркнул Лихачев.
Количество ударов со стороны Украины по району ЗАЭС и Энергодара в последние месяцы увеличилось, сообщил журналистам гендиректор "Росатома" Лихачев.
По его словам, Россия надеется, что на переговорах по Украине будут достигнуты решения о будущей работе этой атомной станции, свое слово здесь должно сказать и МАГАТЭ.
ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил глава города Максим Пухов.
НАТО лучше не лезть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами посоветовал Украине и НАТО "не лезть", чтобы по ним "не бахнул" развернутый на территории республики ракетный комплекс "Орешник".
Лукашенко подчеркнул, что на возможные попытки сменить в республике власть через организацию беспорядков последует жесткая реакция.
Лукашенко добавил, что США в переговорах с Минском педалируют тему освобождения "политзаключенных".
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
