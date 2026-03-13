Группировка "Центр" за неделю уничтожила более 25 складов ВСУ

КУРСК, 13 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА российской группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 25 складов с боеприпасами и провизией ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".

"Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" за первую неделю марта уничтожили более 25 пунктов хранения боекомплекта, материальных средств и провианта ВСУ в Харьковской области", - сообщил "Карта".

Он уточнил, что для уничтожения точек выгрузки и пунктов хранения расчёты используют FPV-дроны и коптеры с системой сброса боевой части.