В Сумской области ликвидировали замкомандира батальона теробороны ВСУ

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. В результате удара неустановленного беспилотника в Сумской области ликвидирован заместитель командира батальона 103-й бригады терробороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что в социальных сетях неоднократно появлялись жалобы на данного офицера от родственников пропавших без вести солдат подразделения, общение с которыми было его обязанностью.