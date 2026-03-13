Сихарулидзе: отклонений в судейских оценках Гуменника и Петросян на ОИ нет

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Оценки российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии были выставлены в рамках обычной практики судейства и соответствовали их прокатам, считает президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными к участию в Олимпиаде. Спортсмены по сумме выступлений набрали 214,53 и 271,21 балла соответственно и заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин.
"И вот интересный момент. На Олимпиаде я тоже в голове думал, что вот мы тут выступаем, русские, как там судьи поставят. Но то, что я увидел и обсуждал потом со специалистами, - никаких диких отклонений не было ни у Аделии, ни у Петра. То есть это все в рамках цивилизованного судейства. Да, у нас правила позволяют миллиметр туда, миллиметр сюда ставить. То есть ты не нарушаешь правила и не совершаешь ничего плохого. Но у них это все рядом. Более того, я хочу попросить, я уже, точнее, просил судей: берите, посмотрите всю распечатку. И это для нас будет своеобразной рыбой: вот такое катание, вот такие оценки, вот такие компоненты. И мы из этого исходим. Потому что и Петя, и Аделия получили примерно то же самое и на Олимпиаде, и на отборочном турнире в Китае. Все это примерно там же. То есть большой разницы не было", - сказал Сихарулидзе в интервью шоу "Каток".
"Ну а этот результат, не катаясь четыре года, - это космос. И при этом у нее (Петросян) тоже классный результат. Это серьезно, без хвальбы и без "пожалеть ее". Это очень хороший результат. Потому что, во-первых, у девочек там серьезная бойня была. И эти все девочки на виду уже. И вдруг Аделька впервые приехала на международный турнир. Она впервые на международном турнире среди взрослых. И такая: "Давайте-ка тут, золотишко где?" Ну, то есть тяжеловато. И я, например, был согласен с тем, что она именно в тот момент пошла на этот четверной прыжок, потому что все готово было. Она его реально делала. И, конечно, он бы сыграл роль. Поэтому риск этого стоил. Ну, просто не получилось", - добавил функционер.
Петросян 18 лет, спортсменка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при страны. Гуменнику 23 года, он действующий чемпион страны и трехкратный победитель Финала Гран-при России.