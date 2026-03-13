"Это просто понты". Сихарулидзе раскритиковал фигуристок за четверные
"Это просто понты". Сихарулидзе раскритиковал фигуристок за четверные - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
"Это просто понты". Сихарулидзе раскритиковал фигуристок за четверные
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе раскритиковал стремление насыщать программы четверными прыжками, которые у... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T21:37:00+03:00
2026-03-13T21:37:00+03:00
2026-03-13T21:37:00+03:00
https://ria.ru/20260313/sikharulidze-2080585048.html
https://ria.ru/20260313/tarasova-2080579111.html
Фигурное катание, Антон Сихарулидзе, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
"Это просто понты". Сихарулидзе раскритиковал фигуристок за четверные
Сихарулидзе: девушки не готовы прыгать по 2-3 четверных, это просто понты
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе раскритиковал стремление насыщать программы четверными прыжками, которые у фигуристов не получаются.
В Финале Гран-при России, прошедшем в начале марта в Челябинске, никто из женщин не сумел чисто откатать произвольную программу.
"Для меня это просто понты какие-то. Люди не готовы к тому, чтобы прыгать по два-три четверных прыжка в программе. Ну, например, девушки. Это просто понты. Мы идем на это, по телевидению ведущие говорят, что у людей заявлено столько-то четверных. Но послушай, вот с таким катанием, вот с этими понтами из трех-четырех четверных, когда ты приземляешься на рога, на чемпионате мира ты будешь 28-й. Поэтому тут надо понять, какая задача у людей стоит. Я хочу показать, что у меня в группе все пытаются прыгнуть четверные? Или я хочу турнир выиграть и расти разумно, имея понимание того, как шаг за шагом улучшаю в том числе и техническую составляющую? Для меня девчонки не готовы были сейчас прыгать эти прыжки. У них рассыпались полностью все программы", - заявил Сихарулидзе в интервью шоу "Каток".
Глава ФФККР отметил, что для побед российским фигуристам придется жить по новым международным трендам на чистоту исполнения.
"Все международное направление идет на то, чтобы, первое - это любой элемент, который ты делаешь, был только чистый. То есть чистота элементов. И тут же я могу в качестве компенсации говорить о том, как многие у нас четверные прыгают. Ну, там непонятно - это три с половиной или четверной, выезд кривой-косой. Эти элементы сейчас стоят ноль или минус. Они ничего не стоят. Это называется попытка. Попытался, не получилось - иди домой. Второе, помимо чистоты элементов, это вращение. Посмотрите, сколько серьезные ребята и девушки набирают на вращениях. Но у нас, объективности ради, культуры вращения не было", - признал Сихарулидзе.