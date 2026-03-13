21:37 13.03.2026
"Это просто понты". Сихарулидзе раскритиковал фигуристок за четверные
https://ria.ru/20260313/sikharulidze-2080585048.html
https://ria.ru/20260313/tarasova-2080579111.html
"Это просто понты". Сихарулидзе раскритиковал фигуристок за четверные

Сихарулидзе: девушки не готовы прыгать по 2-3 четверных, это просто понты

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе раскритиковал стремление насыщать программы четверными прыжками, которые у фигуристов не получаются.
В Финале Гран-при России, прошедшем в начале марта в Челябинске, никто из женщин не сумел чисто откатать произвольную программу.
Сихарулидзе оценил шансы допуска взрослых фигуристов в следующем сезоне
Вчера, 21:16
«
"Для меня это просто понты какие-то. Люди не готовы к тому, чтобы прыгать по два-три четверных прыжка в программе. Ну, например, девушки. Это просто понты. Мы идем на это, по телевидению ведущие говорят, что у людей заявлено столько-то четверных. Но послушай, вот с таким катанием, вот с этими понтами из трех-четырех четверных, когда ты приземляешься на рога, на чемпионате мира ты будешь 28-й. Поэтому тут надо понять, какая задача у людей стоит. Я хочу показать, что у меня в группе все пытаются прыгнуть четверные? Или я хочу турнир выиграть и расти разумно, имея понимание того, как шаг за шагом улучшаю в том числе и техническую составляющую? Для меня девчонки не готовы были сейчас прыгать эти прыжки. У них рассыпались полностью все программы", - заявил Сихарулидзе в интервью шоу "Каток".
Глава ФФККР отметил, что для побед российским фигуристам придется жить по новым международным трендам на чистоту исполнения.
"Все международное направление идет на то, чтобы, первое - это любой элемент, который ты делаешь, был только чистый. То есть чистота элементов. И тут же я могу в качестве компенсации говорить о том, как многие у нас четверные прыгают. Ну, там непонятно - это три с половиной или четверной, выезд кривой-косой. Эти элементы сейчас стоят ноль или минус. Они ничего не стоят. Это называется попытка. Попытался, не получилось - иди домой. Второе, помимо чистоты элементов, это вращение. Посмотрите, сколько серьезные ребята и девушки набирают на вращениях. Но у нас, объективности ради, культуры вращения не было", - признал Сихарулидзе.
Тарасова отозвалась о работе Сихарулидзе по допуску российских фигуристов
Вчера, 20:15
 
