Сихарулидзе оценил шансы допуска взрослых фигуристов в следующем сезоне

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе считает, что возвращение российских фигуристов на международные соревнования может состояться в следующем сезоне.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от турниров под эгидой организации. Исключение было сделано только для квалификационного олимпийского турнира, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян, позднее принявшие участие в Играх в Италии. Ранее источники РИА Новости сообщали, что ISU планирует в приоритетном порядке рассмотреть возможность допуска российских юниоров до международных турниров со следующего сезона, однако взрослые спортсмены тоже находятся "в очереди".
"Мне неправильно говорить про ощущения, надо все же как-то или серьезно говорить, или нет. Но я много веду диалог с международной федерацией, он, кстати, хороший. И президент международной федерации Ким Чжэ Ёль - прямо очень толковый человек, и он такой, бизнесовый - чуть меньше политики, чуть больше дела. И его полноценное видение, что он хотел бы видеть русских на соревнованиях", - сказал Сихарулидзе в интервью шоу "Каток".
Сравнивая отношение зимних и летних федераций к вопросу возвращения российских спортсменов, Сихарулидзе отметил проблему засилия европейцев в зимних видах. При этом он подчеркнул, что "ситуация изменилась в нашу сторону", поскольку вопрос отстранений теперь обсуждается советом ISU, куда входят представители 15 стран, а не на конференции организации, где принимают участие представители всех стран - членов ISU.
"На сегодняшний день в зимних видах практически никто не разрешил выступать нашим ребятам. В хоккее, я знаю, они только возвращаться к разговору об этом будут в 2027 году вообще. Это уже принятое решение. Потом в бобслее и еще в каких-то видах - там вообще люди не разговаривают. Во всяком случае, не разговаривали до сегодня. Поэтому шансы есть. Я думаю, что самая прямо горячая штука - это юниоры, потому что уже в том числе и МОК сказал о том, что он рекомендует допускать юниоров России и Белоруссии до международных турниров, причем с флагом и с гимном. Поэтому это, я думаю, совсем рядом. Будем надеяться, что и у взрослых", - добавил Сихарулидзе.
На просьбу оценить шансы вернуться на турниры уже в следующем сезоне Сихарулидзе ответил: "50 на 50. У юниоров, я думаю, что 70 на 30, а у взрослых - 50 на 50. Но только 50 с одной стороны и с другой 50 - настоящие. Не бла-бла-бла, они есть".