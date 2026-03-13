Рейтинг@Mail.ru
Шри-Ланка попросила Россию помочь с поставками топлива в страну - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 13.03.2026 (обновлено: 16:20 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/shri-lanka-2080504550.html
Шри-Ланка попросила Россию помочь с поставками топлива в страну
2026-03-13T15:22:00+03:00
2026-03-13T16:20:00+03:00
в мире
шри-ланка
россия
леван джагарян
коломбо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080519200_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc8e981a78a80e518c9d4c4db284f10d.jpg
https://ria.ru/20260313/tailand-2080401323.html
https://ria.ru/20260312/bangladesh-2080185875.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2079750964.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080519200_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_81c1f6c4671527fe96b402d75834193f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / NurPhoto/Thilina KaluthotageНефтяной танкер в Коломбо, Шри-Ланка
Нефтяной танкер в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / NurPhoto/Thilina Kaluthotage
Нефтяной танкер в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар — РИА Новости. Шри-Ланка планирует начать импорт энергоресурсов из России, сообщил МИД островного государства.
«

"Шри-Ланка предпринимает незамедлительные шаги для обеспечения поставок топлива из России", — привело заявление ведомства издание Newswire.

Глава МИД страны Виджита Херат обсудил этот вопрос на встрече с послом в Коломбо Леваном Джагаряном.
"Посол согласился передать эту просьбу правительству и наладить координацию с соответствующими ведомствами для содействия в организации поставок. Посол Джагарян подчеркнул, что Россия готова оказать поддержку Шри-Ланке в любое время, когда в этом возникнет необходимость", — пишет СМИ.
В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 8:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.
Как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, Вашингтон пытается улучшить ситуацию на мировом энергорынке, что совпадает с интересами Москвы. По его словам, без значительных объемов российской нефти сделать это невозможно.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Увеличилась и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены подскочили там более чем на 100 процентов.
В миреШри-ЛанкаРоссияЛеван ДжагарянКоломбо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала