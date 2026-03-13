Шри-Ланка попросила Россию помочь с поставками топлива в страну

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар — РИА Новости. Шри-Ланка планирует начать импорт энергоресурсов из России, сообщил МИД островного государства.
"Шри-Ланка предпринимает незамедлительные шаги для обеспечения поставок топлива из России", — привело заявление ведомства издание Newswire.
Глава МИД страны Виджита Херат обсудил этот вопрос на встрече с послом в Коломбо Леваном Джагаряном.
"Посол согласился передать эту просьбу правительству и наладить координацию с соответствующими ведомствами для содействия в организации поставок. Посол Джагарян подчеркнул, что Россия готова оказать поддержку Шри-Ланке в любое время, когда в этом возникнет необходимость", — пишет СМИ.
Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России
12 марта, 12:21
В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 8:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.
Как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, Вашингтон пытается улучшить ситуацию на мировом энергорынке, что совпадает с интересами Москвы. По его словам, без значительных объемов российской нефти сделать это невозможно.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Увеличилась и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены подскочили там более чем на 100 процентов.