В Саратове мужчина признался в убийстве жены спустя 15 лет - РИА Новости, 13.03.2026
14:05 13.03.2026
В Саратове мужчина признался в убийстве жены спустя 15 лет
Житель Саратова признался в убийстве с особой жестокостью своей 22-летней супруги, совершенном в 2010 году, сообщили в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 13.03.2026
происшествия
россия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Саратова признался в убийстве жены, совершенном в 2010 году

САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Житель Саратова признался в убийстве с особой жестокостью своей 22-летней супруги, совершенном в 2010 году, сообщили в региональном СУСК РФ.
Уголовное дело по факту безвестного исчезновения 22-летней девушки было возбуждено в мае 2010 года. Следователи полагали, что исчезновение имеет криминальный характер, однако на тот момент убийцу найти не удалось. Спустя 15 лет следователи приняли решение о возобновлении расследования и установили причастность к исчезновению девушки ее супруга. Как выяснилось, на ложный след сотрудников СК направили свидетели, обеспечив подозреваемому ложное алиби.
"В ходе повторных допросов они (свидетели - ред.) дали показания, изобличающие мужчину, и сообщили, что в действительности в день исчезновения он находился вместе с супругой. Кроме того, на основании проведенных психофизиологических экспертиз была построена тактика допроса злоумышленника с учетом его личных особенностей, в результате он дал признательные показания. С мужчиной проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - сообщило следственное управление в Telegram-канале.
В ходе очной ставки фигурант признался, что в ходе конфликта на почве ревности нанес своей 22-летней супруге телесные повреждения, в том числе металлическим предметом. После этого он сбросил её тело в яму и закопал. Теперь он сообщил правоохранителям о местонахождении тела, планируются его поиски.
