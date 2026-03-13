В Саратове мужчина признался в убийстве жены спустя 15 лет

САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Житель Саратова признался в убийстве с особой жестокостью своей 22-летней супруги, совершенном в 2010 году, сообщили в региональном СУСК РФ.

В ходе очной ставки фигурант признался, что в ходе конфликта на почве ревности нанес своей 22-летней супруге телесные повреждения, в том числе металлическим предметом. После этого он сбросил её тело в яму и закопал. Теперь он сообщил правоохранителям о местонахождении тела, планируются его поиски.