Имущество семьи экс-судьи Сапеги в Волгограде обратили в доход государства

ВОЛГОГРАД, 13 мар – РИА Новости. Решением Ворошиловского районного суда Волгограда имущество судьи нижегородского областного суда в отставке Вячеслава Сапеги обращено в доход государства РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, уточнили в пресс-службе.