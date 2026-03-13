15:44 13.03.2026
Имущество семьи экс-судьи Сапеги в Волгограде обратили в доход государства
Волгоград, Россия, Волгоградская область, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
ВОЛГОГРАД, 13 мар – РИА Новости. Решением Ворошиловского районного суда Волгограда имущество судьи нижегородского областного суда в отставке Вячеслава Сапеги обращено в доход государства РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее Генпрокуратура направила иск в волгоградский суд об обращении в доход государства имущества семьи Сапеги – пяти объектов недвижимости и трех автомобилей. В суде уточняли, что ответчиками по делу выступали жена экс-судьи Светлана Сапега, ее родители Анатолий и Лариса Щербинины, а также бывшая супруга Наталья Сапега, которая занимает должность руководителя управления Росреестра по Волгоградской области. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
"Решением Ворошиловского районного суда города Волгограда от 13 марта 2026 года исковые требования Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, уточнили в пресс-службе.
