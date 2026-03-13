Крупнейший в Румынии производитель удобрений сократит штат на 95 процентов - РИА Новости, 13.03.2026
11:29 13.03.2026
Крупнейший в Румынии производитель удобрений сократит штат на 95 процентов
Крупнейший в Румынии производитель удобрений сократит штат на 95 процентов - РИА Новости, 13.03.2026
Крупнейший в Румынии производитель удобрений сократит штат на 95 процентов
Крупнейший в Румынии производитель азотных удобрений Azomureș намерен сократить почти 95% штата сотрудников из-за производственных сложностей, передает портал... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T11:29:00+03:00
2026-03-13T11:29:00+03:00
румыния
румыния
в мире, румыния
В мире, Румыния
Крупнейший в Румынии производитель удобрений сократит штат на 95 процентов

Крупнейший в Румынии производитель азотных удобрений Azomureș сократит 95% штата

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Крупнейший в Румынии производитель азотных удобрений Azomureș намерен сократить почти 95% штата сотрудников из-за производственных сложностей, передает портал Economedia со ссылкой на письмо руководства предприятия.
Согласно документу, под масштабное сокращение попадут более 1,1 тысячи человек. В администрации завода ситуацию объясняют затяжным простоем производственных мощностей и неблагоприятной рыночной конъюнктурой.
"Текущие экономические условия и отсутствие предсказуемости в энергетическом секторе делают невозможным сохранение нынешней структуры персонала. Мы вынуждены пойти на этот шаг, чтобы обеспечить выживание предприятия в долгосрочной перспективе", - приводит портал выдержки из обращения руководства к профсоюзам.
Ранее предприятие неоднократно приостанавливало работу из-за высокой стоимости природного газа, который является основным сырьем для производства удобрений. В письме подчеркивается, что на заводе останется лишь минимальный технический персонал (около 50–60 человек), необходимый для поддержания сохранности оборудования и охраны промплощадки.
"Ситуация критическая не только для самого комбината, но и для всей цепочки поставок в сельскохозяйственном секторе страны. Без собственного производства удобрений аграрии попадают в полную зависимость от импорта", — отмечают эксперты издания.
Комбинат Azomureș, расположенный в городе Тыргу-Муреш, обеспечивает около 50% потребностей фермеров Румынии в удобрениях. С 2021 года завод периодически прекращал выпуск продукции, ссылаясь на европейский энергетический кризис и резкий рост цен на газ, доля которого в себестоимости азотных удобрений достигает 80%.
В 2025 году правительство Румынии рассматривало возможность предоставления субсидий энергоемким предприятиям, однако эти меры не помогли стабилизировать работу химического гиганта.
