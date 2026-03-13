Крупнейший в Румынии производитель удобрений сократит штат на 95 процентов

КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Крупнейший в Румынии производитель азотных удобрений Azomureș намерен сократить почти 95% штата сотрудников из-за производственных сложностей, передает портал Economedia со ссылкой на письмо руководства предприятия.

Согласно документу, под масштабное сокращение попадут более 1,1 тысячи человек. В администрации завода ситуацию объясняют затяжным простоем производственных мощностей и неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

"Текущие экономические условия и отсутствие предсказуемости в энергетическом секторе делают невозможным сохранение нынешней структуры персонала. Мы вынуждены пойти на этот шаг, чтобы обеспечить выживание предприятия в долгосрочной перспективе", - приводит портал выдержки из обращения руководства к профсоюзам.

Ранее предприятие неоднократно приостанавливало работу из-за высокой стоимости природного газа, который является основным сырьем для производства удобрений. В письме подчеркивается, что на заводе останется лишь минимальный технический персонал (около 50–60 человек), необходимый для поддержания сохранности оборудования и охраны промплощадки.

"Ситуация критическая не только для самого комбината, но и для всей цепочки поставок в сельскохозяйственном секторе страны. Без собственного производства удобрений аграрии попадают в полную зависимость от импорта", — отмечают эксперты издания.

Комбинат Azomureș, расположенный в городе Тыргу-Муреш, обеспечивает около 50% потребностей фермеров Румынии в удобрениях. С 2021 года завод периодически прекращал выпуск продукции, ссылаясь на европейский энергетический кризис и резкий рост цен на газ, доля которого в себестоимости азотных удобрений достигает 80%.