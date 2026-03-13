Задержанный россиянин признался, что снял на видео эшелоны военной техники

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Задержанный россиянин признался, что снял видео железнодорожного эшелона российской военной техники и передал его украинским спецслужбам, видео с признаниями украинского агента опубликовало ФСБ России.

"По заданию украинских спецслужб я снял видео проходящего эшелона военной техники и передал его представителям украинских спецслужб для дальнейшего успеха украинского режима на поле боя и нанесения ущерба Российской Федерации", - сказал задержанный.