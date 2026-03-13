В Астраханской области при пожаре в жилом доме погибли мать и двое детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Мать и двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в Харабалинском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону.

ЧП произошло в селе Селитренное на улице Колхозная, 5 в ночь на пятницу. К моменту прибытия пожарно-спасательных расчетов огнём был охвачен весь дом.