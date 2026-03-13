В поиске подростков в Звенигороде участвуют только специалисты

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Посторонних лиц не допускают в зону поиска пропавших подростков в Звенигороде, в поисковых работах участвуют только специально обученные люди, рассказали РИА Новости в отделении национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве и Московской области "Спас Град".

"В зону поиска не допускаются посторонние люди, в том числе и из-за соображений безопасности. В поиске участвуют только специально обученные и имеющие специальные знания люди", - сказали в центре.