К поиску пропавших в Звенигороде подростков привлекли 140 человек

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 140 человек и 40 единиц различной техники работали на месте поиска пропавших в Звенигороде подростков, рассказали РИА Новости в отделении национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве и Московской области "Спас Град".

Собеседник агентства отметил, что за дни поиска было исследовано около 10 тысяч квадратных метров Москвы-реки, основной упор поисковой операции сделан на акваторию реки и береговую линию.