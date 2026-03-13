Какой будет погода на майские праздники. Точный прогноз

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Долгожданные майские праздники в этом году обещают стать настоящим испытанием для любителей шашлыков и дачного отдыха. Синоптики единодушны: погода будет меняться стремительно, заставляя россиян ежедневно сверяться с прогнозами и держать под рукой как солнцезащитные очки, так и теплые куртки.

Результаты раннего потепления

пояснила: Причиной раннего потепления стал атлантический циклон, который перекрыл доступ холодного воздуха в центр европейской территории России . Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина

"Такая теплая погода вызвана влиянием атлантических воздушных масс: атлантический циклон находится над Северной Атлантикой и перекрывает доступ холодного воздуха в центр европейской территории. Поэтому очень теплая погода днем до 6-11 градусов на неделе".

В ближайшие дни температура в Москве будет превышать норму более чем на пять градусов, что больше соответствует началу апреля. Однако ночью столбики термометров могут опускаться до минус двух-трех градусов, создавая опасную гололедицу на дорогах.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов добавил оптимизма: "Дней пять совершенно определенно продержится. Дальше не буду заглядывать. <...> Вот именно так — до 10-11 градусов в выходные". При этом синоптик напомнил, что от похолодания даже во второй половине марта и в начале апреля никто не застрахован.

Сценарий на май

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости обнадеживающую новость: "Ближе к маю вновь начнется стремительное потепление, и столбики дневных термометров к майским праздникам устремятся на штурм 20-градусной отметки и выше". Но есть нюансы.

Крупные центры, включая Всемирную метеорологическую организацию , фиксируют рост частоты экстремальных явлений по всей планете. Картина может выглядеть примерно так: понедельник — плюс 25, солнце, почти лето; среда — плюс 10, дождь, ветер; пятница — плюс 20, опять тепло; воскресенье — плюс пять, а в некоторых регионах даже мокрый снег.

Лето-2026 — что говорят долгосрочные прогнозы?

Несмотря на капризы мая, общий тренд на потепление сохраняется. Теплый период в европейской части страны становится длиннее: жара приходит раньше и задерживается дольше. Аномалии по температуре в целом оцениваются примерно в плюс один-два градуса к норме.

В Москве метеорологическое лето, по данным Гидрометцентра, стартует 26 мая. Однако в последние годы этот срок постоянно смещается. В 2024 году устойчивый переход через отметку плюс 15 градусов произошел 17 мая — на девять дней раньше нормы. В 2025-м — 22-23 мая, примерно на четыре дня раньше.

В июне ожидается средняя температура около плюс 23 градусов с большим количеством солнечных дней. Июль пройдет с умеренной жарой и короткими, но мощными ливнями: днем воздух будет прогреваться до плюс 25-27 градусов, что на два-три градуса выше обычных значений. В августе средняя температура составит около плюс 22 градусов, но к концу месяца может похолодать до плюс 16, что создаст ощущение ранней осени.

Температура в регионах

Синоптики не прогнозируют на 2026 год никаких аномалий — ни лютых морозов, ни климатических сюрпризов. Но расслабляться не стоит: обычное майское тепло для Петербурга — это около плюс 10-12 градусов. Именно такие цифры значатся в среднемноголетних записях для последнего месяца весны в Северной столице.

На Урале и в Сибири май традиционно будет прохладнее, но и там возможны резкие температурные качели.

На юге все иначе. Прогноз на май 2026 года в Краснодаре синоптики составили на основе данных за последние десять лет. Судя по расчетам , днем воздух будет прогреваться в среднем до плюс 22, а ночью опускаться до плюс 12. Примерно десять дней будут солнечными, 11 — с осадками. В целом обычный теплый кубанский май.