Погода на майские праздники в Москве, Петербурге, Сибири, Краснодаре: точный прогноз
17:57 13.03.2026 (обновлено: 18:30 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/pogoda-na-mayskie-prazdniki-tochnyy-prognoz-2080036337.html
Какой будет погода на майские праздники. Точный прогноз
Погода на майские праздники в Москве, Петербурге, Сибири, Краснодаре: точный прогноз
Какой будет погода на майские праздники. Точный прогноз
Какой будет погода на майские праздники в Москве, Санкт-Петербурге, Сбири, Краснодаре, что обещают синоптики, точный прогноз
общество, россия, северная атлантика, евгений тишковец, москва, людмила паршина, гидрометцентр, всемирная метеорологическая организация, снегопад в москве
Общество, Россия, Северная Атлантика, Евгений Тишковец, Москва, Людмила Паршина, Гидрометцентр, Всемирная метеорологическая организация, Снегопад в Москве

Какой будет погода на майские праздники. Точный прогноз

Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Теплая погода в Москве
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Долгожданные майские праздники в этом году обещают стать настоящим испытанием для любителей шашлыков и дачного отдыха. Синоптики единодушны: погода будет меняться стремительно, заставляя россиян ежедневно сверяться с прогнозами и держать под рукой как солнцезащитные очки, так и теплые куртки.

Результаты раннего потепления

Причиной раннего потепления стал атлантический циклон, который перекрыл доступ холодного воздуха в центр европейской территории России. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина пояснила:
"Такая теплая погода вызвана влиянием атлантических воздушных масс: атлантический циклон находится над Северной Атлантикой и перекрывает доступ холодного воздуха в центр европейской территории. Поэтому очень теплая погода днем до 6-11 градусов на неделе".
В ближайшие дни температура в Москве будет превышать норму более чем на пять градусов, что больше соответствует началу апреля. Однако ночью столбики термометров могут опускаться до минус двух-трех градусов, создавая опасную гололедицу на дорогах.
Ледяной дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Ледяной дождь в Москве
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов добавил оптимизма: "Дней пять совершенно определенно продержится. Дальше не буду заглядывать. <...> Вот именно так — до 10-11 градусов в выходные". При этом синоптик напомнил, что от похолодания даже во второй половине марта и в начале апреля никто не застрахован.

Сценарий на май

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости обнадеживающую новость: "Ближе к маю вновь начнется стремительное потепление, и столбики дневных термометров к майским праздникам устремятся на штурм 20-градусной отметки и выше". Но есть нюансы.
Жилой район у метро Фрунзенская в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Жилой район у метро "Фрунзенская" в Санкт-Петербурге
Крупные центры, включая Всемирную метеорологическую организацию, фиксируют рост частоты экстремальных явлений по всей планете. Картина может выглядеть примерно так: понедельник — плюс 25, солнце, почти лето; среда — плюс 10, дождь, ветер; пятница — плюс 20, опять тепло; воскресенье — плюс пять, а в некоторых регионах даже мокрый снег.

Лето-2026 — что говорят долгосрочные прогнозы?

Несмотря на капризы мая, общий тренд на потепление сохраняется. Теплый период в европейской части страны становится длиннее: жара приходит раньше и задерживается дольше. Аномалии по температуре в целом оцениваются примерно в плюс один-два градуса к норме.
В Москве метеорологическое лето, по данным Гидрометцентра, стартует 26 мая. Однако в последние годы этот срок постоянно смещается. В 2024 году устойчивый переход через отметку плюс 15 градусов произошел 17 мая — на девять дней раньше нормы. В 2025-м — 22-23 мая, примерно на четыре дня раньше.
В июне ожидается средняя температура около плюс 23 градусов с большим количеством солнечных дней. Июль пройдет с умеренной жарой и короткими, но мощными ливнями: днем воздух будет прогреваться до плюс 25-27 градусов, что на два-три градуса выше обычных значений. В августе средняя температура составит около плюс 22 градусов, но к концу месяца может похолодать до плюс 16, что создаст ощущение ранней осени.
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве

Температура в регионах

Синоптики не прогнозируют на 2026 год никаких аномалий — ни лютых морозов, ни климатических сюрпризов. Но расслабляться не стоит: обычное майское тепло для Петербурга — это около плюс 10-12 градусов. Именно такие цифры значатся в среднемноголетних записях для последнего месяца весны в Северной столице.
На Урале и в Сибири май традиционно будет прохладнее, но и там возможны резкие температурные качели.
Весенним днем на одном из бульваров Москвы - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Весенним днем на одном из бульваров Москвы
На юге все иначе. Прогноз на май 2026 года в Краснодаре синоптики составили на основе данных за последние десять лет. Судя по расчетам, днем воздух будет прогреваться в среднем до плюс 22, а ночью опускаться до плюс 12. Примерно десять дней будут солнечными, 11 — с осадками. В целом обычный теплый кубанский май.
Так или иначе, теперь синоптики напоминают: май — месяц контрастов и 2026 год не станет исключением. Устойчивое тепло придет, но только после череды погодных испытаний, которые проверят на прочность и наше терпение, и наши планы на отдых.
 
ОбществоРоссияСеверная АтлантикаЕвгений ТишковецМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентрВсемирная метеорологическая организацияСнегопад в Москве
 
 
