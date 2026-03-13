Синоптик рассказала об аномальном тепле в Москве на выходных

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Аномальное тепло до 15 градусов, ожидаемое в Москве на предстоящих выходных, не сохранится на следующей неделе, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она пояснила, что хотя такая температура все еще будет превышать климатическую норму, разница станет не столь значительной, как в прошедшие дни. Если ранее отклонение достигало 8-10 градусов, то на следующей неделе оно составит всего 2-4 градуса выше нормы.