08:51 13.03.2026 (обновлено: 11:40 13.03.2026)
Жителей трех регионов предупредили об аномально теплой погоде
2026-03-13T08:51:00+03:00
2026-03-13T11:40:00+03:00
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986546758_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8113341220e7a5d130ed592268ed036b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Профессор Шихов: в 3 областях ожидается теплая погода с температурными рекордами

© iStock.com / Ulyana GlukhikhМост через реку Вятка в Кирове
Мост через реку Вятка в Кирове . Архивное фото
ПЕРМЬ, 13 мар - РИА Новости. Температурные рекорды прогнозируются в середине марта в Кировской и Нижегородской областях, в Пермском крае, пик потепления придется на выходные 14-15 марта, сообщил РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.
«
"На смену холодам приходит аномальное тепло. На севере Приволжского округа - в Кировской области, в Пермском крае, в Нижегородской области дневная температура воздуха достигнет отметки плюс 5 - плюс 10 градусов, местами по западу даже может быть до плюс 12 градусов. В Перми и в Пермском крае, например, плюс 10 во второй декаде марта не было никогда за 140 лет наблюдений", - рассказал Шихов.
Он отметил, что в Нижегородской области уже днем 11 марта было до плюс 11 градусов. При этом раннее мартовское тепло благоприятно для снижения рисков, связанных с половодьем после аномально снежной зимы. Дело в том, что в результате раннего прихода тепла период таяния снега становится более продолжительным, а само таяние - менее резким.
"Таяние накопленного снега будет медленным, так как в ночные часы ожидается в основном отрицательная температура минус 1 - минус 6 градусов. Кроме того, и влажность воздуха будет низкой. Подобное видим на примере Московской области, где, несмотря на рекордное тепло, высота снежного покрова сокращается всего на 2-4 сантиметра в день", - добавил ученый.
Снег в Москве
Климатологи предупредили, какими будут весна и лето 2026-го
10 марта, 17:51
 
