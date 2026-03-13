Рейтинг@Mail.ru
Москвичей в пятницу ждет солнечная погода - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/pogoda-2080392818.html
Москвичей в пятницу ждет солнечная погода
Солнечная и сухая погода, температура воздуха до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589497058_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5cd30c9d42b7fcaa2ad1601677f59a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Москвичей в пятницу ждет солнечная погода

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходном переходе в Москве
Прохожие на пешеходном переходе в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие на пешеходном переходе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Солнечная и сухая погода, температура воздуха до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня, благодаря непререкаемому господству антициклона, москвичей и жителей Подмосковья снова ждет по-весеннему погожий и очень теплый денек с претензией на очередной суточный рекорд тепла, который держится для 13 марта с 2002 года, когда термометр показал плюс 11,5. Сохранится солнечная и сухая погода, максимальная температура воздуха плюс 12 - плюс 15", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду.
"В выходные погода в Москве также будет – миллион на миллион и тоже не обойдется без рекордов тепла. В субботу ночью 0 - плюс 3, днем плюс 12 - плюс 15, в воскресенье под утро минус 1 - плюс 2, в середине дня плюс 11 - плюс 14. Рекорд для 14 марта составляет плюс 13,7 – установлен в 2025 году, для 15 марта плюс 9,8 – держится с 2015 года", - добавил он.
Тишковец подчеркнул, что начало следующей недели порадует москвичей солнцем и апрельским теплом. По его словам, в сумерках ожидается около 0, а на пике максимального дневного прогрева - плюс 8 - плюс 11.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала