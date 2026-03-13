Москвичей в пятницу ждет солнечная погода

Прохожие на пешеходном переходе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Солнечная и сухая погода, температура воздуха до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня, благодаря непререкаемому господству антициклона, москвичей и жителей Подмосковья снова ждет по-весеннему погожий и очень теплый денек с претензией на очередной суточный рекорд тепла, который держится для 13 марта с 2002 года, когда термометр показал плюс 11,5. Сохранится солнечная и сухая погода, максимальная температура воздуха плюс 12 - плюс 15", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду.

"В выходные погода в Москве также будет – миллион на миллион и тоже не обойдется без рекордов тепла. В субботу ночью 0 - плюс 3, днем плюс 12 - плюс 15, в воскресенье под утро минус 1 - плюс 2, в середине дня плюс 11 - плюс 14. Рекорд для 14 марта составляет плюс 13,7 – установлен в 2025 году, для 15 марта плюс 9,8 – держится с 2015 года", - добавил он.