https://ria.ru/20260313/pogoda-2080392818.html
Москвичей в пятницу ждет солнечная погода
Москвичей в пятницу ждет солнечная погода - РИА Новости, 13.03.2026
Москвичей в пятницу ждет солнечная погода
Солнечная и сухая погода, температура воздуха до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T07:29:00+03:00
2026-03-13T07:29:00+03:00
2026-03-13T07:29:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589497058_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_65bc436ab61080ac324e2c7e84bc1246.jpg
https://ria.ru/20260310/klimatologi-2079735815.html
https://ria.ru/20260309/pogoda-2079471319.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589497058_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5cd30c9d42b7fcaa2ad1601677f59a19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичей в пятницу ждет солнечная погода
РИА Новости: в Москве в пятницу ожидается солнечная и сухая погода
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Солнечная и сухая погода, температура воздуха до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня, благодаря непререкаемому господству антициклона, москвичей и жителей Подмосковья
снова ждет по-весеннему погожий и очень теплый денек с претензией на очередной суточный рекорд тепла, который держится для 13 марта с 2002 года, когда термометр показал плюс 11,5. Сохранится солнечная и сухая погода, максимальная температура воздуха плюс 12 - плюс 15", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду.
"В выходные погода в Москве
также будет – миллион на миллион и тоже не обойдется без рекордов тепла. В субботу ночью 0 - плюс 3, днем плюс 12 - плюс 15, в воскресенье под утро минус 1 - плюс 2, в середине дня плюс 11 - плюс 14. Рекорд для 14 марта составляет плюс 13,7 – установлен в 2025 году, для 15 марта плюс 9,8 – держится с 2015 года", - добавил он.
Тишковец подчеркнул, что начало следующей недели порадует москвичей солнцем и апрельским теплом. По его словам, в сумерках ожидается около 0, а на пике максимального дневного прогрева - плюс 8 - плюс 11.