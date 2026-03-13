Чимаев проведет первую защиту титула UFC в среднем весе 9 мая - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
09:20 13.03.2026
Чимаев проведет первую защиту титула UFC в среднем весе 9 мая
Чимаев проведет первую защиту титула UFC в среднем весе 9 мая
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведет первую защиту титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе против бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда, сообщает промоушен в соцсети Х.
Бой станет главным событием турнира UFC 328, который пройдет 9 мая в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).
В августе Чимаев в рамках турнира UFC 319 единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за пояс в среднем весе. Всего в его активе 15 побед в 15 поединках.
На счету Стрикленда 30 побед и семь поражений в ММА. В сентябре 2023 года на турнире UFC 293 американец одержал победу единогласным решением судей над Исраэлем Адесаньей и стал чемпионом лиги в среднем весе. Этот титул он удерживал до января 2024-го.
Хамзат Чимаев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Хамзат Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым
18 января, 19:23
 
