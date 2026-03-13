В Подмосковье возбудили дело против подростка за поджог двух АЗС

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Дело об умышленном уничтожении имущества возбуждено на подростка, который под влиянием неизвестных поджег две АЗС в подмосковной Истре, также по факту поджога возбуждено дело о террористическом акте, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.