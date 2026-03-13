23:27 13.03.2026 (обновлено: 23:33 13.03.2026)
В Подмосковье возбудили дело против подростка за поджог двух АЗС
Дело об умышленном уничтожении имущества возбуждено на подростка, который под влиянием неизвестных поджег две АЗС в подмосковной Истре, также по факту поджога... РИА Новости, 13.03.2026
В Подмосковье возбудили дело против подростка за поджог двух АЗС

В Подмосковье возбудили дело против 15-летнего подростка за поджог двух АЗС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Дело об умышленном уничтожении имущества возбуждено на подростка, который под влиянием неизвестных поджег две АЗС в подмосковной Истре, также по факту поджога возбуждено дело о террористическом акте, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Ранее Петрова сообщила, что в пятницу, на автоматизированных АЗС на улице Школьной в поселке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево произошло возгорание, в результате чего выгорели две бензоколонки. Полицейские выяснили, что поджог совершил 15-летний подросток, который в ходе допроса рассказал, что действовал под влиянием неизвестных, которые давали ему указания по телефону.
"Следователем Следственного отдела ОМВД России "Истринский" в отношении 15-летнего подростка, совершившего поджог двух АЗС в Истре, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ", - сказала она.
