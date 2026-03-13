Мероприятия в честь Всемирного дня прав потребителей пройдут в Подмосковье

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Приуроченные ко Всемирному дню прав потребителей мероприятия пройдут в Подмосковье 15 марта, сообщается на сайте правительства Московской области.

Уполномоченный по защите прав человека в Подмосковье Ирина Фаевская отметила, что просветительские мероприятия проведут на общественных началах в образовательных организациях региона. Учащимся расскажут об основном законе, защищающем права потребителей, о государственной системе маркировки "Честный знак", а также куда необходимо обращаться для защиты в случае нарушения прав потребителей.

"При этом важно знать, что защита прав — это не только обязанность государства, но и личная ответственность. Поэтому в конце занятия мы предлагаем краткую памятку для потребителя — что нужно делать, какие практические шаги совершать, чтобы быть уверенным и грамотным потребителем", — приводятся слова Фаевской на сайте правительства Московской области.