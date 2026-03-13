Более 1,5 тысячи тонн рыбы продали в Подмосковье за февраль

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 1500 тонн рыбы продали за февраль в Подмосковье - на 10,5% больше, чем в первый месяц года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

С целью способствовать увеличению потребления рыбной продукции в марте в пяти районах Подмосковья пройдут специализированные рыбные ярмарки. Там можно будет купить свежую, охлажденную и копченую рыбу напрямую у поставщиков, а также проконсультироваться по выбору и хранению продукции.