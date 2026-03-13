Свыше 22 тысяч предприятий бытового обслуживания действует в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2026
В Подмосковье действует более 22 тысяч предприятий бытового обслуживания населения, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 13.03.2026
Более 22 тысяч предприятий бытового обслуживания работает в Московской области
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Подмосковье действует более 22 тысяч предприятий бытового обслуживания населения, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве выразили благодарность специалистам в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который отмечается ежегодно в третье воскресенье марта – в 2026 году он выпал на 15 марта.
"Сегодня в Подмосковье действует более 22 тысяч предприятий бытового обслуживания населения, а численность работников превышает 89 тысяч человек. Сфера активно развивается – увеличивается число предприятий, расширяется перечень сервисов и создаются новые рабочие места. Так, в прошлом году их прирост составил более 2 тысяч. Мы благодарим специалистов за профессионализм, ответственность и вклад в развитие потребительского рынка региона", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
В министерстве добавили, что к сфере бытового обслуживания населения относятся ателье и мастерские по ремонту одежды, парикмахерские и салоны красоты, химчистки и прачечные, фотоуслуги, пункты бытового ремонта и другие сервисные организации. Развитие сети таких предприятий повышает доступность услуг для жителей региона и способствует развитию малого и среднего бизнеса, отметили в ведомстве.
По итогам 2025 года наибольшее количество новых точек бытового обслуживания открылось в Мытищах – 167, в Красногорске – 114, в Подольске – 85, в Балашихе – 78, а также в Сергиевом Посаде – 67.