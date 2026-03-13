Свыше 420 дворов благоустроят в Московской области в этом году

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В 56 муниципальных образованиях Подмосковья отремонтируют 423 двора в этом году по программе "Формирование современной комфортной городской среды", сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игоря Даниленко, в регионе максимально внедрены в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. За качеством работ на всех этапах следят при помощи системы контроля и планирования. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться.

"Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий. В этом году в план вошло 423 двора в 56 муниципальных образованиях региона", — приводит пресс-служба слова Даниленко.

В числе работ запланированы: замена асфальтового покрытия во дворах и на пешеходных дорожках, озеленение придомовой территорий, обустройство парковочных мест, установка скамеек и урн.

Больше всего дворов благоустроят в следующих муниципалитетах: Люберцы — 35, Подольск — 24, Раменский — 15.