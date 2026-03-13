Врачи в Подмосковье надиктовали свыше 365 тысяч часов с голосовым вводом

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более 365 тысяч часов надиктовали врачи Подмосковья с помощью голосового ввода с 2023 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медорганизациях региона внедрена система голосового ввода, которая предназначена для автоматизации процесса заполнения медицинской документации. Цифровой сервис доступен узкопрофильным специалистам, врачам ультразвуковой и функциональной диагностики, а также рентгенологам при описании результатов проведенных исследований.

Эта система разработана специально для врачей и распознает не только обычную речь, но и специальные медицинские термины, в том числе на латыни.

"Голосовой ввод позволяет автоматически фиксировать данные проведенных исследований и осмотров, что существенно снижает временные затраты врача на заполнение документации. Эта функция была введена в регионе в 2023 году. За это время наши врачи надиктовали более 365 тысяч часов", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.