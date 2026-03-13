Рейтинг@Mail.ru
Врачи в Подмосковье надиктовали свыше 365 тысяч часов с голосовым вводом - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:28 13.03.2026 (обновлено: 16:29 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/podmoskove-2080522258.html
Врачи в Подмосковье надиктовали свыше 365 тысяч часов с голосовым вводом
Врачи в Подмосковье надиктовали свыше 365 тысяч часов с голосовым вводом - РИА Новости, 13.03.2026
Врачи в Подмосковье надиктовали свыше 365 тысяч часов с голосовым вводом
Более 365 тысяч часов надиктовали врачи Подмосковья с помощью голосового ввода с 2023 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T16:28:00+03:00
2026-03-13T16:29:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980683961_0:59:3433:1990_1920x0_80_0_0_9f3c7e38ecdc1a8aed7487a628db41bd.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980683961_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_159c331c339bda13de5fb91ce33c7b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), врачи, помощь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Врачи, помощь
Врачи в Подмосковье надиктовали свыше 365 тысяч часов с голосовым вводом

Врачи в Подмосковье надиктовали свыше 365 тыс часов с голосовым вводом за 3 года

© iStock.com / metamorworksМедецинские технологии
Медецинские технологии - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© iStock.com / metamorworks
Медецинские технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более 365 тысяч часов надиктовали врачи Подмосковья с помощью голосового ввода с 2023 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В медорганизациях региона внедрена система голосового ввода, которая предназначена для автоматизации процесса заполнения медицинской документации. Цифровой сервис доступен узкопрофильным специалистам, врачам ультразвуковой и функциональной диагностики, а также рентгенологам при описании результатов проведенных исследований.
Эта система разработана специально для врачей и распознает не только обычную речь, но и специальные медицинские термины, в том числе на латыни.
"Голосовой ввод позволяет автоматически фиксировать данные проведенных исследований и осмотров, что существенно снижает временные затраты врача на заполнение документации. Эта функция была введена в регионе в 2023 году. За это время наши врачи надиктовали более 365 тысяч часов", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Для голосового ввода используется специальное программное обеспечение и микрофон. Врач надиктовывает результаты исследования, а система автоматически вносит данные. Специалисту остается только проверить готовый документ перед отправкой. Данные доступны пациенту в электронной медицинской карте на региональном портале "Здоровье".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Врачипомощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала