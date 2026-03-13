https://ria.ru/20260313/podmoskove-2080522258.html
Врачи в Подмосковье надиктовали свыше 365 тысяч часов с голосовым вводом
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980683961_0:59:3433:1990_1920x0_80_0_0_9f3c7e38ecdc1a8aed7487a628db41bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980683961_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_159c331c339bda13de5fb91ce33c7b26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более 365 тысяч часов надиктовали врачи Подмосковья с помощью голосового ввода с 2023 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В медорганизациях региона внедрена система голосового ввода, которая предназначена для автоматизации процесса заполнения медицинской документации. Цифровой сервис доступен узкопрофильным специалистам, врачам ультразвуковой и функциональной диагностики, а также рентгенологам при описании результатов проведенных исследований.
Эта система разработана специально для врачей и распознает не только обычную речь, но и специальные медицинские термины, в том числе на латыни.
"Голосовой ввод позволяет автоматически фиксировать данные проведенных исследований и осмотров, что существенно снижает временные затраты врача на заполнение документации. Эта функция была введена в регионе в 2023 году. За это время наши врачи надиктовали более 365 тысяч часов", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Для голосового ввода используется специальное программное обеспечение и микрофон. Врач надиктовывает результаты исследования, а система автоматически вносит данные. Специалисту остается только проверить готовый документ перед отправкой. Данные доступны пациенту в электронной медицинской карте на региональном портале "Здоровье".