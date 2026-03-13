Свыше 60 тыс обращений поступило на "горячую линию" главврача в Подмосковье

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 60 тысяч звонков поступило на "горячую линию" главного врача в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что жители региона могут обратиться на "горячую линию" по вопросам работы конкретного медучреждения, графика приема специалистов, порядка записи на исследования, а также оставить предложения и отзывы.

"Такой способ обратной связи позволяет пациентам оперативно получать необходимую информацию и разъяснения, а также сообщать о проблемах, требующих внимания. Для нас важно, чтобы каждый обратившийся мог своевременно решить свой вопрос. Всего с начала этого года на "горячую линию" главного врача поступило уже более 60 тысяч звонков", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.