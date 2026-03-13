16:01 13.03.2026
Свыше 60 тыс обращений поступило на "горячую линию" главврача в Подмосковье
Свыше 60 тыс обращений поступило на "горячую линию" главврача в Подмосковье
Более 60 тысяч звонков поступило на "горячую линию" главного врача в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 13.03.2026
Врач за работой в медицинском кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 60 тысяч звонков поступило на "горячую линию" главного врача в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве отметили, что жители региона могут обратиться на "горячую линию" по вопросам работы конкретного медучреждения, графика приема специалистов, порядка записи на исследования, а также оставить предложения и отзывы.
"Такой способ обратной связи позволяет пациентам оперативно получать необходимую информацию и разъяснения, а также сообщать о проблемах, требующих внимания. Для нас важно, чтобы каждый обратившийся мог своевременно решить свой вопрос. Всего с начала этого года на "горячую линию" главного врача поступило уже более 60 тысяч звонков", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
После ответа оператора при звонке на "горячую линию" главного врача необходимо набрать добавочный номер, который соответствует медицинской организации пациента. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках.
 
