Овчинский: дома по реновации и паркинг построят по КРТ в Люблине в Москве - РИА Новости, 13.03.2026
10:03 13.03.2026
Овчинский: дома по реновации и паркинг построят по КРТ в Люблине в Москве
Овчинский: дома по реновации и паркинг построят по КРТ в Люблине в Москве - РИА Новости, 13.03.2026
Овчинский: дома по реновации и паркинг построят по КРТ в Люблине в Москве
Более 30 тысяч квадратных метров жилья для участников программы реновации и многоэтажный паркинг построят по проекту комплексного развития территорий в районе... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T10:03:00+03:00
2026-03-13T10:03:00+03:00
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: дома по реновации и паркинг построят по КРТ в Люблине в Москве

Овчинский: более 30 тысяч "квадратов" жилья и паркинг возведут по КРТ в Люблине

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Более 30 тысяч квадратных метров жилья для участников программы реновации и многоэтажный паркинг построят по проекту комплексного развития территорий в районе Люблино на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Редевелопмент проведут на трех участках на улице Степана Шутова, 4 и 14 и на улице Головачева, 3 суммарной площадью более 2,3 гектара. Порядка 39 тысяч квадратных метров недвижимости возведут там по проекту КРТ на месте демонтированных старых зданий, уточнил глава департамента.
"Самые высокие объемы строительства придутся на жилые объекты, под которые выделят два участка на улице Степана Шутова. Там построят свыше 31 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации. В свою очередь, на участке на улице Головачева разместят многоэтажный паркинг площадью 7,8 тысячи "квадратов". Он будет рассчитан на 200 машино-мест", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В новых домах запроектированы 274 квартиры, площадь которых превысит 18 тысяч "квадратов". В них смогут переехать 575 москвичей. В новостройках, кроме того, предусмотрят помещения для ГБУ "Жилищник района Люблино" и культурного учреждения "Объединение культурных центров ЮВАО", добавил министр столичного правительства.
На сегодня в Москве на разных стадиях подготовки и выполнения находится всего около 400 проектов КРТ суммарной площадью приблизительно 4,5 тысячи гектаров. Программа подразумевает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
