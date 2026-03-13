Брянский экс-замгубернатора Петроченко не признал вину по делу о взятке

БРЯНСК, 13 мар – РИА Новости. Обвиняемый по делу о взятке экс-замгубернатора Брянской области Александр Петроченко не признал вину в ходе судебных прений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Вину я не признаю", - заявил Петроченко.

Бывший замгубернатора утверждает, что его оговорили. По словам Петроченко, в отношении него была организована провокация.

Адвокат обвиняемого в ходе прений заявил, что представленные суду доказательства вызывают сомнения в своей достоверности, а Петроченко подлежит оправданию. Он отметил, что бывший замгубернатора не судим, имеет хроническое заболевание, у него преклонный пенсионный возраст. Упомянул адвокат и награду, которая есть у Петроченко – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В пятницу в ходе судебных прений обвинение запросило для Петроченко наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, то есть 62 миллиона 100 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура потребовала лишить обвиняемого государственной награды – медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также запретить ему занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на госслужбе или в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Решение об аресте Петроченко вынес Басманный суд Москвы 16 октября 2024 года. По версии следствия, с весны 2021 по сентябрь 2024 года бывший чиновник получил от индивидуального предпринимателя взятку в общей сумме 20,7 миллиона рублей за беспрепятственное заключение государственных контрактов, приемку и оплату товаров, работ и услуг по контрактам.

Уголовное дело о получении взятки за общее покровительство по службе, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с вымогательством взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ ) поступило в Брянский районный суд 26 сентября.