Нефтепереработка на Омском НПЗ в 2025 году составила 22 миллиона тонн

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Нефтепереработка на Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" по итогам 2025 года составила 22 миллиона тонн, сообщил Минпромторг.

Глава Минпромторга Антон Алиханов посетил в пятницу Омский НПЗ. Этот завод является одним из самых современных нефтеперерабатывающих предприятий России и одним из крупнейших в мире.

"По итогам 2025 года годовой объем переработки нефти составил более 22 миллионов тонн. Это около 10% от всей российской переработки", - сказано в сообщении министерства.

Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти". Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.