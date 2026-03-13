https://ria.ru/20260313/moskva-2080537466.html
Более 70 спасателей патрулируют реки и водоемы в Москве
Более 70 спасателей патрулируют столичные реки и водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:19:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/59137/03/591370367_0:118:3138:1883_1920x0_80_0_0_63407ed372ee3e562e85f5595db936d7.jpg
https://realty.ria.ru/20260312/polovodye-2080226727.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/59137/03/591370367_236:0:2903:2000_1920x0_80_0_0_375a48f5d61769d231b981250e128d04.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 70 спасателей патрулируют столичные реки и водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры воздуха лед на водной акватории начал менять свою структуру, стал хрупким, поэтому выходить на него крайне опасно. Призываем москвичей быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, также под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед и рыбной ловли.
"Для предотвращения происшествий постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими, учащимися в учебных заведениях. Патрулируем акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час, он укомплектован необходимыми средствами спасения", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 26 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов.