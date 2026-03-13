Более 70 спасателей патрулируют реки и водоемы в Москве

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 70 спасателей патрулируют столичные реки и водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры воздуха лед на водной акватории начал менять свою структуру, стал хрупким, поэтому выходить на него крайне опасно. Призываем москвичей быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, также под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед и рыбной ловли.

"Для предотвращения происшествий постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими, учащимися в учебных заведениях. Патрулируем акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час, он укомплектован необходимыми средствами спасения", - добавил Бирюков.