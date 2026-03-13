12:02 13.03.2026
Более 1,6 млн тонн вторсырья собрали в Москве в 2025 году
© РИА Новости / Илья ПиталевРаздельный сбор мусора
© РИА Новости / Илья Питалев
Раздельный сбор мусора. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 1,6 миллиона тонн вторсырья собрали в столице в прошлом году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе уже седьмой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Только за прошлый год при сортировке было выделено и направлено на переработку свыше 1,6 миллиона тонн вторсырья, причем объемы не опускаются ниже этой отметки уже три года. В первый год действия программы было получено 855 тысяч тонн", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что при запуске проекта главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным для горожан. Поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему.
"Во дворах и возле объектов социальной сферы были установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. Собранное вторсырье направляется на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов разделяется на десятки компонентов. Затем его передают на заводы для последующего повторного использования", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора по-прежнему остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.
