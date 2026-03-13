00:56 13.03.2026 (обновлено: 01:00 13.03.2026)
Эксперт назвал самый эффективный способ защититься от мошенников
Дарья Буймова
Россиянам посоветовали не отвечать при звонке с незнакомого номера

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Наиболее простой и эффективный метод защиты от мошенников - не брать трубку, если звонок поступает с незнакомого номера, рассказал "Ленте.ру" эксперт компании F6 Сергей Золотухин.
"Самое простое и самое эффективное правило безопасности - не отвечать на звонки, которых вы не ждете. Так мошенники точно не смогут до вас дозвониться. И не теряйте бдительности: некоторые мошеннические схемы, например, Fake Team, начинаются не с телефонного звонка, а с того, что вас добавляют в чат с фейковыми коллегами", - сказал Золотухин.
Он добавил, что, по данным F6, в 2025 году 94% всех случаев финансового мошенничества в России были связаны именно с социальной инженерией. При этом преступники регулярно модифицируют и усложняют свои схемы, в том числе делая их многосоставными. Но основную ставку они традиционно делают на устрашение жертвы.
"Чувства страха, волнения, паники - верные признаки того, что происходит манипуляция. Телефонный разговор нужно закончить сразу, как только появились угрозы или на вас начинают давить. Важно помнить, что сотрудники правоохранительных органов не передают повестки голосом, не предъявляют обвинений по телефону и не проводят "дистанционных обысков". Попросите прислать повестку и положите трубку", - отметил эксперт.
Кроме того, он подчеркнул, что эмоции возникают быстрее, чем действует логика, и мошенники активно этим пользуются. Золотухин пояснил, что, если происходит что-то тревожное и необычное, любому человеку необходимо время для оценки ситуации. Злоумышленники этим пользуются и стараются не дать потенциальной жертве возможности опомниться.
