В "ЛизаАлерт" рассказали о мошенниках, предлагающих помощь родным пропавших - РИА Новости, 13.03.2026
02:33 13.03.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о мошенниках, предлагающих помощь родным пропавших
В "ЛизаАлерт" рассказали о мошенниках, предлагающих помощь родным пропавших - РИА Новости, 13.03.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о мошенниках, предлагающих помощь родным пропавших
Злоумышленники, представляясь экстрасенсами и ясновидящими, стали предлагать родственникам пропавших людей помощь в их поиске, предупредили в разговоре с РИА... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T02:33:00+03:00
2026-03-13T02:33:00+03:00
общество
мошенники
мошенничество
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, мошенники, мошенничество
Общество, мошенники, Мошенничество
В "ЛизаАлерт" рассказали о мошенниках, предлагающих помощь родным пропавших

РИА Новости: мошенники представляются близким пропавших людей экстрасенсами

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Злоумышленники, представляясь экстрасенсами и ясновидящими, стали предлагать родственникам пропавших людей помощь в их поиске, предупредили в разговоре с РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
В организации отметили, что неизвестные могут писать или звонить родственниками пропавших людей, представляясь добровольцами, частными поисковиками или людьми, которые якобы обладают информацией о пропавшем.
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Подмосковье мошенники собирают средства для якобы помощи в поиске детей
10 марта, 16:59
"Иногда предлагается "помощь" за деньги – например, от людей, называющих себя экстрасенсами или ясновидящими, которые обещают "указать место" или "подсказать направление поиска". Поэтому мы настоятельно рекомендуем не оставлять свои номера телефонов в открытом поле", - рассказали в пресс-службе "ЛизаАлерт".
В отряде добавили, что родственники в момент пропажи близкого находятся в состоянии сильного стресса и неопределенности, поэтому готовы рассматривать любые варианты помощи. Иногда этим и пытаются воспользоваться злоумышленники.
"Мы хотим подчеркнуть: отряд "ЛизаАлерт" не сотрудничает с экстрасенсами, гадалками или платными посредниками. Все поисковые мероприятия, которые проводит отряд, выполняются добровольцами и полностью бесплатно", - подчеркнули в отряде.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществомошенникиМошенничество
 
 
