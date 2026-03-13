16:25 13.03.2026
Додон обвинил Кишинев в усилении давления на Гагаузскую автономию
Власти Молдавии усиливают давление на Гагаузскую автономию, что создает риски эскалации напряженности в республике, заявил экс-президент республики, лидер... РИА Новости, 13.03.2026
Додон: молдавские власти усиливают давление на Гагаузскую автономию

Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Власти Молдавии усиливают давление на Гагаузскую автономию, что создает риски эскалации напряженности в республике, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
Ранее министерство юстиции Молдавии направило запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса республики, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать Центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. В запросе также оспариваются полномочия главы Гагаузии и местного парламента по назначению глав Управлений полиции, юстиции, а также Службы информации и безопасности.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Гуцул заявила о попытке властей Молдавии поставить под контроль Гагаузию
10 марта, 18:52
"За все годы независимости страны Кишинев еще не оказывал столь серьезного давления на регион. Он отметил, что центральные власти пытаются ограничить полномочия учреждений автономии и взять под контроль местные избирательные процессы", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что закон об особом статусе Гагаузской автономии стал результатом сложного компромисса между Кишиневом и Комратом после конфликта 1990 года, который позволил "сохранить стабильность, мир и взаимное уважение в стране".
Додон сообщил, что руководство Народного собрания (парламента) автономии пригласило его принять участие во внеочередном заседании на следующей неделе для обсуждения этого вопроса. "Считаю крайне важным, чтобы в этой ситуации стороны проявили ответственность и политическую мудрость. Сегодня необходимо срочно искать компромиссные решения, вернуть диалог между центральными властями и автономией и сохранить тот баланс, который был достигнут десятилетия назад", - написал политик.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.️
Сотрудники полиции у здания парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Молдавский депутат назвал правящий режим мафиозным
27 февраля, 17:32
 
