Миронов предложил отменить закон о невыполнении требований потребителя

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили отменить закон, согласно которому продавцов и импортеров товара не штрафуют, если требования покупателей не были выполнены по вине контрагента или самого потребителя.

Президент России Владимир Путин 29 декабря 2025 года подписал закон, согласно которому изготовителей, продавцов или импортеров товара не штрафуют за неудовлетворение требований потребителя, если это произошло по вине их контрагентов или самого потребителя. Изменения вступили в силу с 1 февраля 2026 года.

Законопроект о внесении изменений, об отмене действующего закона, будет внесен на рассмотрение палаты парламента в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы выступил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов

"Признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего Федерального закона ФЗ от 28 декабря 2025 года № 500-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - сказано в тексте проекта федерального закона.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что законопроектом предлагается отменить закон № 500-ФЗ от 28 декабря 2025 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Название этого закона не раскрывает его сути, но специалисты знают, что этот документ сильно ухудшил права потребителей. Разрабатывали этот закон для борьбы с так называемым "потребительским экстремизмом", позволявшим недобросовестным покупателям наживаться на огрехах продавца. А получилось всё ровным счётом наоборот. Этот закон изменил логику расчёта компенсации за бракованный товар", – сказал он.

По словам политика, по новым правилам при расторжении договора купли-продажи технически сложного товара он допускает определение подлежащей возврату суммы не по цене договора, а исходя из текущей стоимости "аналогичного товара": того же года выпуска или с той же степенью износа, что приводит к возврату суммы с учётом рыночной цены, амортизации, а это всегда меньше начальной цены.

"В рамках этого закона суд может оштрафовать продавца только при умышленном нарушении прав потребителя. Это означает, что компанию могут освободить от уплаты штрафа, если нарушение прав потребителя произошло по вине контрагента, на которого при желании можно свалить любые огрехи", - пояснил Миронов.

Ещё, он рассказал, что закон ограничивает размер неустойки за просрочку, и теперь сумма неустойки или пеней не может превышать сумму договора или стоимость товара.