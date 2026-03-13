Мирончик: в СГ важно обмениваться стажировками мастеров профтехобразования - РИА Новости, 13.03.2026
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
15:59 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/mironchik-2080513839.html
Мирончик: в СГ важно обмениваться стажировками мастеров профтехобразования
Мирончик: в СГ важно обмениваться стажировками мастеров профтехобразования - РИА Новости, 13.03.2026
Мирончик: в СГ важно обмениваться стажировками мастеров профтехобразования
Беларусь готова делиться с российскими коллегами компетенциями в области подготовки квалифицированных рабочих кадров и предлагает провести обмен стажировками... РИА Новости, 13.03.2026
© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМихаил Мирончик
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Беларусь готова делиться с российскими коллегами компетенциями в области подготовки квалифицированных рабочих кадров и предлагает провести обмен стажировками мастеров производственного обучения, сообщил журналистам заместитель председателя комиссии по науке и образованию Парламентского собрания Беларуси и России, член Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Михаил Мирончик.
В пятницу в Минской области на территории Ресурсного центра "ЭкоТехноПарк-Волма" – филиала УО "Республиканский институт профессионального образования" проходит заседание комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Перед мероприятием союзные парламентарии посетили учебные аудитории, где проходят практику учащиеся по профессии "электромонтер".
"Мы готовы предоставить Российской Федерации свои наработки, потому что наши подходы в системе профессионально-технического образования в части подготовки рабочих схожи", – цитирует Мирончика Sputnik.
Он также отметил, что в квалифицированных рабочих кадрах есть огромная потребность на всем постсоветском пространстве, не только в Союзном государстве.
Говоря об обмене опытом в сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров, Мирончик указал, что белорусская сторона выступает с инициативой взаимного обмена стажировками мастеров производственного обучения.
"В план мероприятий Союзного государства на перспективу мы можем внести стажировки наших мастеров производственного обучения, наших преподавателей", – сказал он.
При этом Мирончик отметил важность такого аспекта, как патриотическое воспитание молодежи Союзного государства.
"Сохранение исторической памяти для наших народов, для нашей молодежи – это очень-очень важно. Тем более, в этом году мы будем отмечать 85 лет начала Великой Отечественной войны", – указал он.
По его словам, в Бресте 21-22 июня пройдет союзное патриотическое мероприятие.
"Мы за то, чтобы сегодня расширять географию вот этих всех мероприятий, связанных прежде всего с героико-патриотическим воспитанием, показать историческую правду нашей молодежи", – уточнил Мирончик.
Союзный парламентарий подчеркнул, что такие мероприятия проводятся для того, чтобы молодежь понимала – нельзя допустить искажения исторической правды.
 
