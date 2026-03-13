Мирончик: в СГ важно обмениваться стажировками мастеров профтехобразования

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Беларусь готова делиться с российскими коллегами компетенциями в области подготовки квалифицированных рабочих кадров и предлагает провести обмен стажировками мастеров производственного обучения, сообщил журналистам заместитель председателя комиссии по науке и образованию Парламентского собрания Беларуси и России, член Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Михаил Мирончик.

В пятницу в Минской области на территории Ресурсного центра "ЭкоТехноПарк-Волма" – филиала УО "Республиканский институт профессионального образования" проходит заседание комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Перед мероприятием союзные парламентарии посетили учебные аудитории, где проходят практику учащиеся по профессии "электромонтер".

"Мы готовы предоставить Российской Федерации свои наработки, потому что наши подходы в системе профессионально-технического образования в части подготовки рабочих схожи", – цитирует Мирончика Sputnik

Он также отметил, что в квалифицированных рабочих кадрах есть огромная потребность на всем постсоветском пространстве, не только в Союзном государстве.

Говоря об обмене опытом в сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров, Мирончик указал, что белорусская сторона выступает с инициативой взаимного обмена стажировками мастеров производственного обучения.

"В план мероприятий Союзного государства на перспективу мы можем внести стажировки наших мастеров производственного обучения, наших преподавателей", – сказал он.

При этом Мирончик отметил важность такого аспекта, как патриотическое воспитание молодежи Союзного государства.

"Сохранение исторической памяти для наших народов, для нашей молодежи – это очень-очень важно. Тем более, в этом году мы будем отмечать 85 лет начала Великой Отечественной войны", – указал он.

По его словам, в Бресте 21-22 июня пройдет союзное патриотическое мероприятие.

"Мы за то, чтобы сегодня расширять географию вот этих всех мероприятий, связанных прежде всего с героико-патриотическим воспитанием, показать историческую правду нашей молодежи", – уточнил Мирончик.