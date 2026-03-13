МВБ США установило личность мужчины, протаранившего синагогу в Мичигане

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США установило личность мужчины, протаранившего на автомобиле синагогу в штате Мичиган - им оказался 41-летний уроженец Ливана Айман Мохамад Газали.
Нападение на синагогу в штате Мичиган произошло в четверг. О пострадавших или погибших СМИ и силовики не сообщают.
"Трагическое нападение на синагогу Temple Israel в Уэст-Блумфилде, штат Мичиган, совершил Айман Мохамад Газали", - говорится в заявлении МВБ, полученном телеканалом CNN.
Отмечается, что Газали въехал в США в мае 2011 года по иммиграционной визе как супруг гражданки США.
Газета New York Post сообщает, что выходец из Ливана, найденный мертвым внутри автомобиля, был вооружен винтовкой, а в задней части автомобиля были обнаружены минометные снаряды.
9 марта, 11:32