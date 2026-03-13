18:37 13.03.2026
Рожков рассказал, будут ли паралыжники участвовать в эстафете на Играх
Рожков: тренеры склоняются к тому, чтобы паралыжники пропустили эстафеты

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 13 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренерский штаб паралимпийской сборной России склоняется к тому, чтобы лыжники пропустили субботние эстафеты на Играх в Италии ради воскресных гонок, заявил журналистам президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Смешанная и открытая эстафеты пройдут в субботу. В воскресенье участники Паралимпиады пробегут гонки на 20 км.
"Склоняемся больше к тому, чтобы не участвовать завтра в эстафете, ребят поберечь. Чтобы сосредоточиться на длинных дистанциях послезавтра. Мнения тренерского совета разделились", - сообщил Рожков.
Российские лыжники ранее завоевали три золотые медали на Паралимпиаде в Италии. Анастасия Багиян и Иван Голубков выиграли женскую и мужскую гонки с раздельным стартом на 10 км, Багиян также стала победительницей спринта.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
СпортИталияРоссияМиланАнастасия БагиянПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игрыПавел Рожков
 
