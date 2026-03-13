Несправный дымоход стал причиной гибели семи жителей Пензенской области

САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Несправный дымоход, предварительно, стал причиной гибели семи жителей двухэтажного дома в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и дал поручение правительству оказать им всю необходимую помощь.