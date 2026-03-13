Рейтинг@Mail.ru
В Ливане назвали прямые переговоры с Израилем приемлемыми для деэскалации - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 13.03.2026
В Ливане назвали прямые переговоры с Израилем приемлемыми для деэскалации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_414c4cac29cd280900d47a92fe99e5bd.jpg
https://ria.ru/20260312/oon-2080120641.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5680d9f23963851182476036845d8a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Формирование делегации для прямых переговоров с Израилем с целью прекращения атак приемлемо и не вызвало отрицательной реакции у международного сообщества, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Низар Хани.
"Принцип прямых переговоров приемлем для всех, а главная задача правительства Ливана и президента Джозефа Ауна - как можно скорее остановить атаки на страну. Ливан не получил ни одного негативного внешнего ответа на инициативу президента Ауна",- сказал Хани.
В пятницу ливанский лидер уведомил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о предложении Ливана Израилю начать переговоры о прекращении конфликта, ответа пока не поступило. Гутерреш ранее в пятницу сообщил, что прибыл в Бейрут, чтобы выразить солидарность народу Ливана на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала