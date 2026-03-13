В Ливане заявили о гибели 12 человек при ударе израильских ВВС по Сайде

БЕЙРУТ, 13 мар – РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по жилому кварталу города Сайда на юге Ливана стали 12 человек, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.

"Удары, нанесенные израильскими боевыми самолетами по кварталу аль-Хибба в городе Сайда, были направлены на квартиру в многоэтажном здании, что привело к гибели 12 человек и ранениям других", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, среди жертв — 5 детей, включая четырех девочек из одной семьи.

Источник подчеркнул, что авиаудары привели к значительным разрушениям в самом здании и окружающих его строениях, в которых находились люди.

Также источник сообщил, что израильская армия нанесла удары по району Сантерез на южной окраине Бейрута