В Ливане заявили о гибели 12 человек при ударе израильских ВВС по Сайде
Жертвами удара израильских ВВС по жилому кварталу города Сайда на юге Ливана стали 12 человек, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
2026-03-13T14:43:00+03:00
Последствия ударов по жилому кварталу в городе Сайда на юге Ливана
Последствия ударов по жилому кварталу в городе Сайда на юге Ливана.
В Ливане заявили о гибели 12 человек при ударе ЦАХАЛ по жилому кварталу в Сайде
БЕЙРУТ, 13 мар – РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по жилому кварталу города Сайда на юге Ливана стали 12 человек, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"Удары, нанесенные израильскими боевыми самолетами по кварталу аль-Хибба в городе Сайда, были направлены на квартиру в многоэтажном здании, что привело к гибели 12 человек и ранениям других", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, среди жертв — 5 детей, включая четырех девочек из одной семьи.
Источник подчеркнул, что авиаудары привели к значительным разрушениям в самом здании и окружающих его строениях, в которых находились люди.
Также источник сообщил, что израильская армия нанесла удары по району Сантерез на южной окраине Бейрута
.
Ливанский военно-полевой источник рассказал РИА Новости, что израильская армия разрушила мост Зрария через реку Литани на юге Ливана
. Мост связывает город Зрария и деревни района Тир.