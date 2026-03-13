Лихачев не исключил возможность дальнейшей эвакуации с АЭС "Бушер"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Если будут фиксироваться удары по территориям всё ближе и ближе к АЭС "Бушер" в Иране, "Росатому" придется продолжить эвакуацию российских сотрудников, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Если ситуация будет обостряться, если удары будут всё ближе и ближе к станции, нам придется еще часть людей вывозить. Но мы, конечно, настроены на то, чтобы продолжать там мирный труд и развивать мирную атомную электростанцию", - добавил Лихачев.