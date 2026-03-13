Как сложилась судьба актера Бориса Лескина, эмигрировавшего в США

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Он один из немногих эмигрантов из СССР, кто добился успеха в Голливуде и даже входил в комитет по выдвижению на "Оскар".

Как получилось, что актер, прошедший Великую Отечественную, вдруг оказался за океаном?

Настоящий фронтовик

Родился будущий актер 5 января 1923 года в Петрограде в семье завхоза Вульфа Исааковича Лескина и Берты Абрамовны Лескиной. В 1938-м во время репрессий отец был арестован, и больше семья его не видела.

Во времена войны Борис был призван в армию в сентябре 1941 года, служил в 166-м особом саперном батальоне 189-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта в звании младшего лейтенанта. После победы над Германией домой вернулся не сразу — продолжил службу на Дальнем Востоке и принял участие в боевых действиях против Японии. Его демобилизовали только 31 июля 1946 года.

За свою службу был награжден орденом Красной Звезды за организацию переправы на Прагу, район Варшавы, медалями "За оборону Ленинграда", "За отвагу", "За победу над Германией", "За победу над Японией".

В 2010 году наградили и юбилейной медалью "65 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Герой заднего плана

Осознание того, что он хочет посвятить оставшуюся часть жизни актерской карьере, пришло к Лескину лишь после войны. В 1952-м Борис поступил в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского на курс Леонида Макарьева.

Параллельно начал работу в Большом драматическом театре. Там он познакомился со знаменитым Сергеем Юрским, дружбу с которым пронесет через всю оставшуюся жизнь.

Несмотря на довольно обширную фильмографию, Лескин не играл главных ролей в кино, в основном получая второстепенные, а иногда и эпизодические роли.

Среди самых известных картин: "Ханума", "Республика ШКИД", "Максим Перепелица", "Старая, старая сказка", "Единственная", "Строговы" и "Интервенция".

Бросил все и уехал в Америку

В начале 80-х у Лескина, пережившего войну, начался еще один непростой период в жизни: актер похоронил мать и развелся с женой. Актер почувствовал эмоциональную и творческую пустоту — выход из сложившейся ситуации 57-летний Лескин нашел в эмиграции.

"Я приехал в 80-м году в Америку, — вспоминал актер. — В один прекрасный день во время спектакля <...> я поглядел на себя в зеркало в своей гримуборной — и мне стало так тоскливо вдруг. Я подумал: для чего я живу? <...> Я отклеил свои усы и решил, что надо уезжать. <…> Я был готов расстаться с актерской профессией".

Начинать с нуля за океаном возрастному актеру было совсем непросто: приходилось работать посыльным в швейной компании, ведь брать в театр актера, толком не знавшего английского языка, никто не хотел.

Но после проб у легендарного Джона Шлезингера Лескин возродил свою актерскую карьеру в США и устроился в театр "Круг в квадрате" на Бродвее.

Добился успеха заново

Большую роль в жизни Лескина в США сыграла встреча с Келли Хоган.

"Мне помогала американка Келли Хоган, с ней мы много говорили о русской культуре. Келли — из Ирландии, бывшая балерина, хорошо знает русскую музыку и обожает наших писателей", — вспоминал Лескин.

Так или иначе, с середины 80-х Лескин уже стал регулярно мелькать в Голливуде — засветился в триллере "Агенты Сокол и Снеговик" с Шоном Пенном, фильме ужасов "Поцелуй вампира" с молодым Николасом Кейджем и комедии "Человек-кадиллак" с Робином Уильямсом.

Появился Лескин и в эпизодической роли в картине "Люди в черном", а затем сыграл странноватого деда-антисемита в приключенческой комедии "И все осветилось" с Элайджей Вудом. Но и тут больших ролей ему не перепадало — актер так и продолжал появляться в эпизодах.

Несмотря на это, со временем Лескин обзавелся таким авторитетом, что стал членом актерской гильдии США и даже входил в комитет по выдвижению на "Оскар"!

Бориса Вульфовича не стало 21 февраля 2020 года — он ушел из жизни в возрасте 97 лет в Нью-Йорке.

"Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы!" — написала актриса и участница труппы МХТ имени А. П. Чехова Дарья Юрская.