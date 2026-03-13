В Кузбассе арестовали мужчину, девять лет насиловавшего ребенка

КЕМЕРОВО, 13 мар — РИА Новости. Житель Ижморского района Кемеровской области в течение девяти лет насиловал малолетнего ребенка, возбуждено уголовное дело, он арестован, следует из сообщения Объединенного пресс-центра судов региона.
Ижморский районный суд Кемеровской области рассмотрел ходатайство следователя Ижморского межрайонного следственного отдела СУ СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина А.
"Из представленных суду материалов следует, что обвиняемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пунктом "б" части четвертой статьи 132 УК Российской Федерации и пунктом "б" части четвертой статьи 131 УК Российской Федерации — насильственные действия сексуального характера и изнасилование, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. По версии следствия <…> с 2017 по 2026 год обвиняемый неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней потерпевшей", — говорится в сообщении.
Указанный гражданин был задержан 10 марта, на следующий день ему предъявлено обвинение.
"Рассмотрев представленные материалы, выслушав доводы сторон и мнение прокурора, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает объединенный пресс-центр.
Уточняется, что постановление суда не вступило в законную силу.
Житель Кузбасса получил 13 лет за изнасилование падчерицы
29 сентября 2025, 05:36