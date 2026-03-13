Кумпилов принял участие в форуме "Есть результат!" в Ростове-на-Дону
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие во втором окружном отчетно-программном форуме "Есть результат!", который прошел 12 марта в Ростове-на-Дону.
2026-03-13T11:10:00+03:00
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие во втором окружном отчетно-программном форуме "Есть результат!", который прошел 12 марта в Ростове-на-Дону.
В мероприятии также принял участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, полпред президента в ЮФО Владимир Васильевич Устинов, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. На форум прибыли и ветераны СВО, руководители регионов ЮФО, координаторы партийных проектов, эксперты строительного рынка и ЖКХ, инженеры и архитекторы.
Окружной форум "Единой России" посвящен вопросам жилищного строительства и ЖКХ. В рамках форума также обсудили положение дел в стройиндустрии и рекомендации по развитию отрасли.
"Нашему региону есть что предложить, готовы представить наработанные у нас практики, которые позволяют Адыгее эффективно решать задачи президента Владимира Владимировича Путина, выполнять мероприятия нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и находиться в числе ведущих регионов по жилищному и дорожному строительству", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале.
По его словам, Адыгея названа в числе 26 регионов, которые в прошлом году перевыполнили показатели по строительству жилья в среднем на одного человека.
"По стране этот показатель составляет в среднем 0,74 квадратных метра введенного жилья на человека, в Адыгее – 1,2 квадратных метра. С опережением плана идет и дорожное строительство. С 2019 года в эксплуатацию введено 409 объектов протяженностью более 592 километров. Видим перспективы дальнейшего развития стройиндустрии в Адыгее, знаем, что ждут от нас жители, где нужно приложить больше усилий. Будем работать в этом направлении", - резюмировал глава Адыгеи.