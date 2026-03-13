Кумпилов принял участие в форуме "Есть результат!" в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие во втором окружном отчетно-программном форуме "Есть результат!", который прошел 12 марта в Ростове-на-Дону.

В мероприятии также принял участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, полпред президента в ЮФО Владимир Васильевич Устинов, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. На форум прибыли и ветераны СВО, руководители регионов ЮФО, координаторы партийных проектов, эксперты строительного рынка и ЖКХ, инженеры и архитекторы.

Окружной форум "Единой России" посвящен вопросам жилищного строительства и ЖКХ. В рамках форума также обсудили положение дел в стройиндустрии и рекомендации по развитию отрасли.

"Нашему региону есть что предложить, готовы представить наработанные у нас практики, которые позволяют Адыгее эффективно решать задачи президента Владимира Владимировича Путина, выполнять мероприятия нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и находиться в числе ведущих регионов по жилищному и дорожному строительству", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

По его словам, Адыгея названа в числе 26 регионов, которые в прошлом году перевыполнили показатели по строительству жилья в среднем на одного человека.