Как бывший крестьянин стал начальником разведки и "украл" атомную бомбу

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Будучи выходцем из простой крестьянской семьи, Павел Фитин возглавлял разведку во времена Великой Отечественной и дослужился до высокого партийного поста.

Какие данные он добывал? И как ему удалось построить карьеру?

Стал взрослым уже в 13 лет

Родился Павел в 1907 году в семье крестьянина-бедняка, которая жила в селе Ожогино в Тобольской губернии. По окончании начальной школы в 1920-м Павел стал членом сельхозартели "Звезда".

Там его и застала пролетарская революция. В 1921 году, когда в Сибири бушевало крестьянское восстание, он, 13-летний мальчик, оказался на грани смерти.

"Тогда не только с коммунистами, но и с людьми, просто сочувствовавшими советской власти, расправлялись изуверски: пытали раскаленным железом, держали раздетыми на сильном морозе", — рассказывал доктор исторических наук Александр Вычугжанин.

Всех людей из коммуны загнали в амбар. Периодически кого-то выводили и убивали прямо на глазах у остальных. Спасли будущего разведчика части Красной армии, которые в день казни открыли ворота злосчастного амбара.

"Но из череды тех событий 1921 года Фитин, безусловно, вышел взрослым человеком", — отмечает историк.

Головокружительный взлет

В марте 1938 года, в разгар чистки в НКВД после ежовщины, из-за отсутствия квалифицированных кадров было решено провести "партнабор" в органы НКВД СССР — 800 молодых коммунистов и комсомольцев с высшим образованием или студентов вузов. В это число попал и Павел Фитин.

"В октябре 1938 года я пришел на работу в Иностранный отдел оперативным уполномоченным отделения по разработке троцкистов и правых за кордоном, однако вскоре меня назначили начальником этого отделения. В январе 1939-го я стал заместителем начальника 5-го отдела, а в мае 1939 года возглавил 5-й отдел", — писал Фитин в своих мемуарах.

В ноябре 1939-го его назначают главой ведомства. Теперь он стал ответственным за всю внешнюю разведку СССР.

Во время войны

На новом посту Фитин практически сразу добился впечатляющих результатов. Достаточно того, что к 1941 году советская внешняя разведка сумела восстановить работоспособный агентурный аппарат в Германии, Италии, Англии, Франции и США. Всего она имела 40 резидентур, где работали свыше 240 человек.

Благодаря четко налаженной работе под руководством Фитина советская разведка получила информацию, что в разгар битвы под Москвой Япония приняла решение не вступать в войну. Эти данные позволили принять решение о переброске к столице значительных сил с Дальнего Востока.

Помогла информация от разведчиков советским воинам в 1943 году, при сражении у Курской дуги — удалось получить сведения о планах наступления гитлеровцев.

В погоне за бомбой

Начало операции "Энормоз" по добыче атомных секретов Запада было положено в середине 1940-го — и тоже во многом благодаря Фитину.

К нему тогда на доклад пришел заместитель начальника отделения научно-технической разведки Леонид Квасников, обративший внимание на исчезновение из всех зарубежных научных журналов работ по ядерной тематике. Он пришел к выводу о развертывании на Западе работ по использованию энергии деления ядра атома в военных целях.

"Он со всей серьезностью воспринял эту информацию и дал указание подготовить соответствующую ориентировку-задание для резидентур в наиболее технически развитых странах", — рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

© Depositphotos.com / curraheeshutter Ядерный взрыв © Depositphotos.com / curraheeshutter Ядерный взрыв

Последние годы

В 1946 году Фитина сняли с должности главы разведки. Историки не могут сойтись во мнении, по чьей же инициативе это было сделано. В 1953-м после смерти Сталина его окончательно уволили из органов. До военной пенсии он недоработал всего два года.

Фитин вернулся в Москву, где в последние годы работал директором фотокомбината Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.