Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/krasnoyarsk-2080489716.html
Более 3 тыс человек соберутся летом в Красноярске на молодежный форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863932450_0:108:3343:1988_1920x0_80_0_0_9a727c22ad3be7daf5f97b422dc4486d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863932450_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_54635cf63db27712d3992b15c23090c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Более 3 тысяч человек соберутся на 20-й юбилейный сезон молодежного форума ТИМ "Бирюса", который пройдет в несколько этапов летом под Красноярском, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
Всероссийский форум ТИМ "Бирюса" в этом году состоится в 20-й раз и начнётся 17 июня. Губернатор Михаил Котюков утвердил концепцию юбилейного образовательного сезона на встрече с организаторами мероприятия. На форуме появятся новые федеральные и межрегиональные смены, а также модернизируют инфраструктуру.
"За эти годы "Бирюса" стала ключевой площадкой для развития молодежной политики Красноярского края и получила статус федеральной платформы Росмолодёжи. Именно здесь рождаются и получают поддержку идеи, команды и проекты, значимые для всей страны", – подчеркнул глава региона.
По словам руководителя агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития края Виктора Коломийца, в лагере завершился второй этап модернизации.
Губернатор отметил, что логичным шагом после создания современной инфраструктуры является увеличение продолжительности форума.
"ТИМ "Бирюса" вновь станет одним из крупнейших событий форумной кампании Росмолодёжи и объединит свыше 3000 молодых людей на 10 краевых, межрегиональных и федеральных заездах", - говорится в сообщении.
На двух уже традиционных всероссийских сменах – "Физическая культура и спорт" и "ФинЗОЖ" – участники смогут получить гранты до 1 миллиона рублей. В августе впервые состоится Х Всероссийский форум волонтёров-медиков и медицинской молодёжи, который ранее проходил на площадках Центрального федерального округа.
Кроме того, новыми для "Бирюсы" станут ещё три смены: "Наука и технологии" – для молодых учёных, инженеров, студентов технических направлений, "Навигаторы будущего" – для молодых педагогов, "Гражданский форум: люди и решения" – для представителей НКО и общественников.
Губернатор края подчеркнул важность "сквозных" тем, которые будут интегрированы в программу форума.
Территория инициативной молодёжи "Бирюса" – Всероссийский молодёжный образовательный форум, который проводится в Красноярском крае с 2007 года. Он создаёт возможности для поддержки талантов и самореализации молодых людей, что соответствует целям нацпроекта "Молодёжь и дети". За это время участниками мероприятия стали более 60 тысяч человек.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала