Более 3 тыс человек соберутся летом в Красноярске на молодежный форум

КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Более 3 тысяч человек соберутся на 20-й юбилейный сезон молодежного форума ТИМ "Бирюса", который пройдет в несколько этапов летом под Красноярском, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

Всероссийский форум ТИМ "Бирюса" в этом году состоится в 20-й раз и начнётся 17 июня. Губернатор Михаил Котюков утвердил концепцию юбилейного образовательного сезона на встрече с организаторами мероприятия. На форуме появятся новые федеральные и межрегиональные смены, а также модернизируют инфраструктуру.

"За эти годы "Бирюса" стала ключевой площадкой для развития молодежной политики Красноярского края и получила статус федеральной платформы Росмолодёжи. Именно здесь рождаются и получают поддержку идеи, команды и проекты, значимые для всей страны", – подчеркнул глава региона.

По словам руководителя агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития края Виктора Коломийца, в лагере завершился второй этап модернизации.

Губернатор отметил, что логичным шагом после создания современной инфраструктуры является увеличение продолжительности форума.

"ТИМ "Бирюса" вновь станет одним из крупнейших событий форумной кампании Росмолодёжи и объединит свыше 3000 молодых людей на 10 краевых, межрегиональных и федеральных заездах", - говорится в сообщении.

На двух уже традиционных всероссийских сменах – "Физическая культура и спорт" и "ФинЗОЖ" – участники смогут получить гранты до 1 миллиона рублей. В августе впервые состоится Х Всероссийский форум волонтёров-медиков и медицинской молодёжи, который ранее проходил на площадках Центрального федерального округа.

Кроме того, новыми для "Бирюсы" станут ещё три смены: "Наука и технологии" – для молодых учёных, инженеров, студентов технических направлений, "Навигаторы будущего" – для молодых педагогов, "Гражданский форум: люди и решения" – для представителей НКО и общественников.

Губернатор края подчеркнул важность "сквозных" тем, которые будут интегрированы в программу форума.