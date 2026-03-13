12:01 13.03.2026
Кожевникова возмутили безальтернативные выборы главы ФХР
Кожевников заявил, что хотел бы видеть альтернативу Третьяку на выборах в ФХР

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что не понимает, почему выборы президента Федерации хоккея России (ФХР) прошли на безальтернативной основе.
В четверг в Москве состоялась отчетно-выборная конференция ФХР, на которой Владислав Третьяк в пятый раз был переизбран на пост президента. Трехкратный олимпийский чемпион возглавляет организацию с апреля 2006 года.
«
"Выбрали Третьяка - и выбрали, там же собрались авторитетные люди, такие глыбы. Это нормально. Жалко, что был только один кандидат. Я считаю, что должна быть какая-то альтернатива. Ведь само понятие "выборы" подразумевает, что выбирают из кого-то. Альтернативы Третьяку не было, и мне непонятно, почему ее нет, почему у нас был только один кандидат", - сказал Кожевников.
"Я не вижу объема работы Третьяка, но мы же ничего не знаем, они же не печатают информацию о том, куда они ездят и что они делают", - добавил собеседник агентства.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.
