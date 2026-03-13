Зеленского поставили на место после одного заявления

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о премьере Венгрии Викторе Орбане.
"Для него враг любой, кто не подчиняется его требованиям", — говорится в публикации.
По этой причине глава киевского режима вмешивается во внутренние дела Венгрии в преддверии выборов, добавил Кошкович.
На прошлой неделе Зеленский в очередной раз выступил с нападками на Орбана, пригрозив, в частности, натравить на него ВСУ, если Венгрия будет и дальше препятствовать выделению Евросоюзом "военного кредита" Украине на 90 млрд евро.
Будапешт предпринял такой шаг в ответ на прекращение Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.